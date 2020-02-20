: Oyuncu ahmet kural trafik kazası geçirdi

20.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:57

(kaza ile ilgili görüntülerle)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise iddiaya göre Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.

Kural'ın ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreyle el konulurken 'Trafiğe Tehlikeye Düşürmek'ten de cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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