Oyuncu ahmet kural trafik kazası geçirdi
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Oyuncu ahmet kural trafik kazası geçirdi

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAltunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

20.02.2020 01:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:47
Oyuncu ahmet kural trafik kazası geçirdi

Haber: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu 'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi. Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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: Oyuncu ahmet kural trafik kazası geçirdi
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