Oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin yargılandığı davada karar

04.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:20

Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise direndikleri gerekçesiyle yargılanan oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Adnan Koç ve kardeşini 4 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırdı.



Ataşehir'de 15 Mart 2018 tarihinde bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise direnmekten tutuklanan ve tahliye edilen Muhteşem Yüzyıl adlı dizide 'Behram Paşa' karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç, kardeşleri Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, kuzeni Şeyhmus Koç ve arkadaşı Mehmet Pınarbaşı'nın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Koç katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki polis memurlarının avukatı Ayhan Baykal, sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını istedi.



Bunun üzerine söz alan sanık Şeyhmus Koç, "Ben olay yerine gittiğimde kavga etmedim. Kavgaya karışmadım. Ters olarak kelepçelendikten sonra da darp edildim. Hiçbir eyleme katılmadım. Beraatimi isterim" dedi.



"Olayda öldürme kastı yoktur"



Sanıkların avukatı Tanıl Mehmet Başkan, "Olayda uyuşturucu söz konusu değildir. Uyuşturucuyu satan hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Müvekkiller hakkında uyuşturucu suçundan herhangi bir dava açılmamıştır. Olayda öldürme kastı yoktur, zaten yaralama eylemi yoktur. Sadece bir memur yaralanmıştır, o da silahla yaralanmış değildir. Olay, direnme suçuna mümas bir olaydır. Bilerek de direnilmiş değildir. Müvekkillerim 155'i 2 kez aramışlardır. Resmi polis istemişlerdir" diyerek müvekkillerinin beraatini istedi. Sanık Şeyhmus Koç da beraatini talep etti.



Adnan Koç ve kardeşine 16 yıl 8 ay hapis



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç'u polis memurlarına yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama", "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplamda 16'şar yıl 8'er ay hapse mahkum etti.



Sanık Mehmet Hayri Koç, "kasten yaralama", "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 17 yıl 6 ay hapse çaptırıldı.



Sanıklar Mehmet Pınarbaşı ve Şeyhmus Koç hakkında ise "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4'er yıl 9'ar ay 15'şer gün hapis cezası verildi. Tarafların dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıma hakkı bulunuyor.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 polis memuru müşteki sıfatıyla yer alırken, Adnan Koç ve kardeşleri de şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un, "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 45 yıl 3 ay 15 günden 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.



Diğer sanıklar Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaş'ın ise, "kasten yaralama", "zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA