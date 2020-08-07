Oyuncakta yeni nesil fuar dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyuncakta yeni nesil fuar dönemi

Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, 2-5 Eylül 2020 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'hibrit fuar' olarak gerçekleştirilecek.

Oyuncakta yeni nesil fuar dönemi
07.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:27

TÜYAP ve OYDER (Oyuncakçılar Derneği) işbirliği ile düzenlenecek fuar, yeni nesil fuar uygulamalarıyla zenginleştirilecek. Akıllı B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara tüm dünyadan alıcılarla buluşacak. Böylece seyahat engellerine takılmayan ticaret, yıl boyu sürecek.

Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı açılışı için gün sayıyor. Oyuncak sektörünün seçkin buluşma noktalarından biri olan fuar, 2-5 Eylül 2020 tarihleri ??arasında İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği'nin (OYDER) işbirliğ düzenlenecek fuar, bu yıl ilk kez 'hibrit fuar' olarak gerçekleştirilecek. Yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile gerçekleştirilecek fuarda, bir B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara gelen tüm dünyadan alıcılarla buluşacak. Böylece iş insanları seyahat engellerine takılmadan ticaretlerini yıl boyunu sürdürebilecek.

Rezervasyonlar güncelleniyor

Bu yıl ilk kez 'uluslararası' unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından kontrol edilen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, yurtiçi ve yurtdışı oyuncak perakende ve toptancılarından toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektöre tüm paydaşlarını buluşturacak. 7 ülkeden 89 firma ve firma temsilciliği ile 150 markanın katılımı kesinleşen fuara, 3 binin üzerinde çalışan online kayıt yaptırdı. Yeni ticari fuarlara ilgi dijital uygulamalar sayesinde artacak ve korunacak. Katılımcılar çevrimiçi ortamda rahatça iletişim kurabilecekler.

Yeni normal dönemin fuarı

Bilindiği üzere, Covid 19 pandemisi dünyada ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiği gibi fuarcılık anlayışını da değiştirdi. 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı da bu değişim ve dönüşüme ayak uydurdu. TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, fuara katılacakların hibrit deneyimini yaşayacaklarını belirtiyor. Ulusoy, "Dijital dönüş yaptı yaptığımız Yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleri ??ile sadece değil. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak 41 yıllık fuarcılık deneyimimiz ve geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile katılımcı ve fikirlerimiz yüz yüze fuarcılıktan deneyseleri. Dijital uygulamalarımız ile gücüne güç katan fuarlarımızla, 'hibrit fuar' deneyimini Tüyap farkıyla yaşamalarını sağlıyoruz "diyor.

Yıl boyu ticaret

TÜYAP yeni dönemde geliştirdiği eşleştirme algoritmaları sayesinde binlerce alıcıyı ve katılımcı firmaları bir araya getiriyor, yıl boyu iş bağlantıları sunuyor. Yeşim Ulusoy, yeni dönemde verdikleri hizmetleri şöyle anlatıyor: "Tüm dijital platformlarda yer alan katılımcı rehberi, üreticilerimize ürünlerini yıl boyu dünyaya sergileme ve ihracat bağlantıları kurma imkanı sağlıyor. Networking uygulaması ile video toplantı altyapısına sahip akıllı B2B eşleştirme sistemimiz sayesinde, fuarlarımıza katılan üreticilerimizi tüm dünyadan alıcılarla anında buluşturuyoruz. Böylece ticaret, seyahat engellerine takılmıyor, yıl boyu kesintisiz sürüyor. Web ve mobilden erişilebilen platformlarımızla fuar katılımcılarımıza ürün ve hizmetlerini sergileme imkanı veriyoruz. Akıllı B2B eşleştirme sistemimiz ile onları yurtiçi ve yurtdışında ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanalları sunuyoruz. Fuarlardaki iş bağlantılarını sanal ortama taşıyan web sitelerimiz, katılımcılarımızı dünyanın her yerinden milyonlarca alıcıyla doğrudan buluşturuyor."

En büyük ihtisas fuarı

Oyuncak sektörünün bölgesindeki en büyük ihtisas fuarı olan 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı'na oyuncak sektörünün değişen trendleri de damga vuracak. OYDER Başkanı Esin Yürür, pandemiden sonra sektörde hızlanan dijitalleşme trendinin fuara yansımalarının olacağını söylüyor. Türkiye oyuncak pazarının 2013-2017 yılları arasında yılda ortalama yüzde 5 civarında büyüdüğünü belirten Yürür, "2019 yılında TL bazında yaklaşık %20 oranında bir artış ile raf fiyatları üzerinden 3,2 milyar TL civarında bir pazar büyüklüğüne ulaşıldı. $ bazında ise kur artışları nedeniyle artış görülmedi. Büyüme fiyat artışlarından ve kurdan geldi.Ancak ithalatın çok düştüğü 2019 yılında yerli üretimde önemli artışlar görüldü ve bu artış ihracata yaklaşık 40-45 milyon $ seviyesinde yansıdı. Türkiye'de 100'e yakın yerli oyuncak üreticisi faaliyet gösteriyor. Oyuncak sektöründe güncel trend; dijital dünya ile geleneksel oyuncakları entegre eden oyuncaklar... Örneğin, Lego Ninjago ürünleri ve kartlarıyla internette de oyun oynamak mümkün. Dijitalleşme trendi, yerli oyuncak sektörünün geleceği açısından da önemli görülüyor. Bu trendin fuarımıza da yansıyacağını tahmin ediyoruz" diye konuşuyor.

Oyun ve puzzle satışları 3 kat arttı

Pandemi sürecinde evde çocuklarıyla birlikte ebeveynlerin daha fazla zaman geçirdiğini belirten Yürür, bu nedenle birlikte oynanabilen eğitici oyuncak , oyun ve puzzle türü ürünlere talebin artığını söylüyor.Yürür, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Küresel dijital reklam teknolojisi şirketi Criteo'nun yaptığı araştırmaya göre, Covid-19 salgınıyla birlikte karantina sürecinin başlamasıyla birçok ebeveyn, çocukları ile daha uzun zaman geçirme fırsatı yakaladı. Aynı evin hem okul hem de ofis işlevi görmesi, çocukların ofislere herhangi bir sınırlama olmadan erişmesiyle sonuçlanırken, özellikle birlikte oynanabilen eğitici oyuncak ve oyun ürünleri kategorisinde yüksek bir artış görülüyor. Zira birçok ebeveyn, evde geçirilen zamanlarda işe yoğunlaşabilmek adına bu ürünlere yöneliyor."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Magazin
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Fatih Sultan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gupse Özay Merve Boluğur Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Süleyman Hurma Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Oyuncakta yeni nesil fuar dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 10:27:39. #1.14#
title