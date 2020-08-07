Oyuncakta yeni nesil fuar dönemi Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, 2-5 Eylül 2020 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'hibrit fuar' olarak gerçekleştirilecek.

TÜYAP ve OYDER (Oyuncakçılar Derneği) işbirliği ile düzenlenecek fuar, yeni nesil fuar uygulamalarıyla zenginleştirilecek. Akıllı B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara tüm dünyadan alıcılarla buluşacak. Böylece seyahat engellerine takılmayan ticaret, yıl boyu sürecek.

Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı açılışı için gün sayıyor. Oyuncak sektörünün seçkin buluşma noktalarından biri olan fuar, 2-5 Eylül 2020 tarihleri ??arasında İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği'nin (OYDER) işbirliğ düzenlenecek fuar, bu yıl ilk kez 'hibrit fuar' olarak gerçekleştirilecek. Yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile gerçekleştirilecek fuarda, bir B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara gelen tüm dünyadan alıcılarla buluşacak. Böylece iş insanları seyahat engellerine takılmadan ticaretlerini yıl boyunu sürdürebilecek.

Rezervasyonlar güncelleniyor

Bu yıl ilk kez 'uluslararası' unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından kontrol edilen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, yurtiçi ve yurtdışı oyuncak perakende ve toptancılarından toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektöre tüm paydaşlarını buluşturacak. 7 ülkeden 89 firma ve firma temsilciliği ile 150 markanın katılımı kesinleşen fuara, 3 binin üzerinde çalışan online kayıt yaptırdı. Yeni ticari fuarlara ilgi dijital uygulamalar sayesinde artacak ve korunacak. Katılımcılar çevrimiçi ortamda rahatça iletişim kurabilecekler.

Yeni normal dönemin fuarı

Bilindiği üzere, Covid 19 pandemisi dünyada ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiği gibi fuarcılık anlayışını da değiştirdi. 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı da bu değişim ve dönüşüme ayak uydurdu. TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, fuara katılacakların hibrit deneyimini yaşayacaklarını belirtiyor. Ulusoy, "Dijital dönüş yaptı yaptığımız Yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleri ??ile sadece değil. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak 41 yıllık fuarcılık deneyimimiz ve geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile katılımcı ve fikirlerimiz yüz yüze fuarcılıktan deneyseleri. Dijital uygulamalarımız ile gücüne güç katan fuarlarımızla, 'hibrit fuar' deneyimini Tüyap farkıyla yaşamalarını sağlıyoruz "diyor.

Yıl boyu ticaret

TÜYAP yeni dönemde geliştirdiği eşleştirme algoritmaları sayesinde binlerce alıcıyı ve katılımcı firmaları bir araya getiriyor, yıl boyu iş bağlantıları sunuyor. Yeşim Ulusoy, yeni dönemde verdikleri hizmetleri şöyle anlatıyor: "Tüm dijital platformlarda yer alan katılımcı rehberi, üreticilerimize ürünlerini yıl boyu dünyaya sergileme ve ihracat bağlantıları kurma imkanı sağlıyor. Networking uygulaması ile video toplantı altyapısına sahip akıllı B2B eşleştirme sistemimiz sayesinde, fuarlarımıza katılan üreticilerimizi tüm dünyadan alıcılarla anında buluşturuyoruz. Böylece ticaret, seyahat engellerine takılmıyor, yıl boyu kesintisiz sürüyor. Web ve mobilden erişilebilen platformlarımızla fuar katılımcılarımıza ürün ve hizmetlerini sergileme imkanı veriyoruz. Akıllı B2B eşleştirme sistemimiz ile onları yurtiçi ve yurtdışında ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanalları sunuyoruz. Fuarlardaki iş bağlantılarını sanal ortama taşıyan web sitelerimiz, katılımcılarımızı dünyanın her yerinden milyonlarca alıcıyla doğrudan buluşturuyor."

En büyük ihtisas fuarı

Oyuncak sektörünün bölgesindeki en büyük ihtisas fuarı olan 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı'na oyuncak sektörünün değişen trendleri de damga vuracak. OYDER Başkanı Esin Yürür, pandemiden sonra sektörde hızlanan dijitalleşme trendinin fuara yansımalarının olacağını söylüyor. Türkiye oyuncak pazarının 2013-2017 yılları arasında yılda ortalama yüzde 5 civarında büyüdüğünü belirten Yürür, "2019 yılında TL bazında yaklaşık %20 oranında bir artış ile raf fiyatları üzerinden 3,2 milyar TL civarında bir pazar büyüklüğüne ulaşıldı. $ bazında ise kur artışları nedeniyle artış görülmedi. Büyüme fiyat artışlarından ve kurdan geldi.Ancak ithalatın çok düştüğü 2019 yılında yerli üretimde önemli artışlar görüldü ve bu artış ihracata yaklaşık 40-45 milyon $ seviyesinde yansıdı. Türkiye'de 100'e yakın yerli oyuncak üreticisi faaliyet gösteriyor. Oyuncak sektöründe güncel trend; dijital dünya ile geleneksel oyuncakları entegre eden oyuncaklar... Örneğin, Lego Ninjago ürünleri ve kartlarıyla internette de oyun oynamak mümkün. Dijitalleşme trendi, yerli oyuncak sektörünün geleceği açısından da önemli görülüyor. Bu trendin fuarımıza da yansıyacağını tahmin ediyoruz" diye konuşuyor.

Oyun ve puzzle satışları 3 kat arttı

Pandemi sürecinde evde çocuklarıyla birlikte ebeveynlerin daha fazla zaman geçirdiğini belirten Yürür, bu nedenle birlikte oynanabilen eğitici oyuncak , oyun ve puzzle türü ürünlere talebin artığını söylüyor.Yürür, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Küresel dijital reklam teknolojisi şirketi Criteo'nun yaptığı araştırmaya göre, Covid-19 salgınıyla birlikte karantina sürecinin başlamasıyla birçok ebeveyn, çocukları ile daha uzun zaman geçirme fırsatı yakaladı. Aynı evin hem okul hem de ofis işlevi görmesi, çocukların ofislere herhangi bir sınırlama olmadan erişmesiyle sonuçlanırken, özellikle birlikte oynanabilen eğitici oyuncak ve oyun ürünleri kategorisinde yüksek bir artış görülüyor. Zira birçok ebeveyn, evde geçirilen zamanlarda işe yoğunlaşabilmek adına bu ürünlere yöneliyor."

Kaynak: Bültenler