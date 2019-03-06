Kilis Belediyesince yürütülen "Oyuncaksız Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında, Türk ve Suriyeli öğrencilere oyuncak dağıtıldı.

Kilis Belediyesi tarafından Mehmet Zeki Taşçı, Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu ilkokulları ile Mehmet Uluğcan Ortaokulunda öğrenim gören Türk ve Suriyeli bin öğrenciye satranç takımı, bebek ve lego verildi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Mehmet Zeki Taşçı İlkokulunda yaptığı konuşmada, kentteki eğitim kurumlarını düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirtti.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu aktaran Kara, "Kendinizi ne kadar iyi geliştirir, yetiştirir, bilgi sahibi olursanız, aynı zamanda ahlaklı da olursunuz. Birbirimize karşı nazik, bilgi yönünden dolu dolu olacaksınız. Hal, hareket ve davranışlarınızla örnek olacaksınız. Hem Kilis'e, hem de ülkemize faydalı olacaksınız." dedi.

Dağıtımlara, AK Parti Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da katıldı.

Kaynak: AA