Oyuncaklarını verdiler, oyun biletlerini aldılar

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen 4. Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Bir Oyuncak Getirene Bir Bilet" kampanyası yoğun ilgi gördü. Minik tiyatro severler yanlarında getirdikleri oyuncakları büyük bir mutlulukla vererek ücretsiz oyun biletlerini aldı.

Bozüyük Belediyesi gerçekleştirdiği anlamlı projelere bir yenisini daha ekleyerek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yeni bir uygulamaya daha imza attı. Tiyatro festivalinde gösterilecek çocuk oyunları kapsamında ve çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Bir Oyuncak Getirene Bir Bilet" kampanyası ile çocuklar ellerindeki oyuncakları ihtiyaç sahibi kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Hafta sonu sahnelenecek çocuk oyunları için geçerli olacak ücretsiz biletlerin dağıtımı oyunun bir gün öncesinden yapılırken sabah erken saatlerde Metristepe Kültür Merkezi'ne anneleri ile birlikte gelen minik tiyatro severler oyuncaklarını vererek oyun biletlerini aldılar. Çocuklara paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğretmek amacı ile başlatılan kampanya çerçevesinde toplanacak eski ve kullanılabilecek durumdaki oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek.

Kampanyaya katılımın zorunlu olmamasına rağmen çocukların kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiği gözlendi.