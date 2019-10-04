Oyuncaklarını satıp sokak hayvanlarına mama aldılar

04.10.2019 12:24

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki Gülkent İlkokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla, kullanmadıkları oyuncaklarını satarak elde ettikleri para ile sokak hayvanları için mama aldı.

Gülkent İlkokulunda öğrenim gören bir grup öğrenci, sokak köpeklerine mama alabilmek amacıyla evlerinden getirdikleri oyuncakları okulda öğretmenlerinin yardımıyla oluşturdukları stantta sattı.

Gülkent İlk ve Ortaokulu Müdürü Nedim Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin oyuncaklarını 1 ila 10 lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını belirterek, toplamda 500 lira gelir elde ettiklerini söyledi.

Öğrenciler, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü kapsamında elde edilen gelirle sokak hayvanları için mama aldı.

Mamaları, Okul Müdürü Karabacak gözetiminde, Çınarcık Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek teslim eden öğrenciler, barınaktaki hayvanları severek onları kendi elleriyle besledi.

Kaynak: AA