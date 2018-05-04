Oyuncaklar Çocukların Elinde Değer Buldu

Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin değerler eğitimi kapsamında başlattıkları kampanyada toplanan oyuncakları, köy okullarındaki çocuklara hediye etti.

Şehitkamil ilçesindeki Sevil Arif Develi Ortaokulunda görevli fen bilgisi öğretmeni Pınar Aytekin Bozkurt ile teknoloji ve tasarım öğretmeni Songül Çiraz, değerler eğitimiyle öğrencilere yardımseverlik ve paylaşma duygusu kazandırmak üzere çalışma başlattı.

"Çocuklar Gülsün Diye" adlı oyuncak toplama kampanyasını hayata geçiren öğretmenler, yaklaşık bir ay süren kampanyada toplanan oyuncakları Akçagöze Ortaokulu ve Nazmiye Cemal Kıcıkoğlu İlkokulundaki çocuklara dağıttı.

Kampanya yürütücülerinden öğretmen Bozkurt, kampanyanın öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü ve çocukların evlerinde oynamadıkları oyuncakları, oyuncağı olmayan arkadaşlarıyla paylaştıklarını söyledi.

Götürdükleri oyuncakların çocukların ellerinde değer bulduğunu anlatan Bozkurt, "Onların hayatlarına dokunmak bize anlatılmayacak kadar mutluluk verdi. Öğretmenlik mesleğinin bir kez daha ne kadar kutsal ve kıymetli bir iş olduğunu gördük." dedi.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Songül Çiraz da oyuncaklarını hiç tanımadıkları çocuklarla paylaşan öğrencilerinin yardımseverliğin ve paylaşmanın ne kadar güzel birşey olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Onların gözlerindeki sevinç ve yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi. Oyuncaklarla birlikte yüreğimizdeki sevgiyi de oradaki çocuklarımıza bıraktık." diye konuştu.