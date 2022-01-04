Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nden çocuklara yönelik atölye çalışmaları - Haberler
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Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nden çocuklara yönelik atölye çalışmaları

Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nden çocuklara yönelik atölye çalışmaları
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesi bünyesinde oluşturulan Oyuncak ve Sanat Atölyesi, çocukları renkli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor.

Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesi bünyesinde oluşturulan Oyuncak ve Sanat Atölyesi, çocukları renkli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor.

Kepez Belediyesinin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park'ta 2017'de açılan müzede binlerce oyuncak çocukların kullanımına sunuluyor.

Müzedeki boyama, fen bilimleri, duyusal oyun ve ebru gibi atölye çalışmalarıyla da çocuklar birçok alanda beceri ve deneyim kazanıyor.

Atölye çalışmalarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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