Oyuncak ve Ceviz Kolilerinden 285 Kilo Eroin Çıktı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ekipleri, kargo aktarma merkezindeki oyuncak kolileri ile 2 kişinin evlerindeki ceviz kolilerine gizlenen toplam 285 kilo 676 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesindeki kargo aktarma merkezinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Lisa'nın da kullanıldığı operasyonda yapılan detaylı aramada, oyuncak kolilerine gizlenen 269 kilo 16 gram eroin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili polis, şüphelilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Ş.K, J.B., Sedat M., S.M., M.M., ve N.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Sedat M. ve S.M.'nin adreslerinde 'Lisa' ile yapılan aramada ise ceviz kolilerine gizlenen 16 kilo 660 gram eroin bulundu. Operasyonlarda, toplam 285 kilo 676 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K, J.B., Sedat M. ve S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.M. ile M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Van

Kaynak: DHA