Oyuncak tabancayla banka soyup teslim olan zanlıya "silahlı yağma" suçundan dava

11.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:04

Avcılar'daki bir bankada oyuncak tabancayla 93 bin liralık soygun gerçekleştiren sanık hakkında "silahlı yağma" suçundan 5 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tahir Y'nin bir dükkandan oyuncak tabanca alarak, 27 Aralık 2019'da müşteki Kadriye Güllü'nün müdür olarak görev yaptığı Avcılar'daki bir banka şubesine gittiği anlatıldı.

Sanık Y'nin gişe görevlisi olan diğer müşteki Filiz Topçu'nun paraları saydığı sırada silahını doğrultup elindeki siyah küçük poşeti uzatarak sessiz şekilde "Paraları verir misin?" dediği belirtilen iddianamede, müşteki Topçu'nun da 85 bin lirayı poşete koyduğu ifade edildi.

İddianamede, yan gişede oturan Umut Akın'a da poşeti uzatarak bir miktar para alan sanığın toplam 93 bin 600 lirayla olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Sanık Y'nin daha sonra polisi arayarak soygun yaptığını ve teslim olmak istediğini söyleyerek bulunduğu yeri bildirdiği anlatılan iddianamede, polisin poşet içerisindeki paralarla birlikte teslim aldığı sanığın etkin pişmanlık gösterdiği ancak olayda kullandığı ve oyuncak olduğu anlaşılan tabancanın attığı yerde bulunamadığı aktarıldı.

İddianamede, sanığın "silahlı yağma" suçundan 5 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA