Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞŞanlıurfa'da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA (DHA) - ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞ

Şanlıurfa'da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu Muhammet Yıldırım'ın, soygun anında elindeki çayı bırakmadan yudumlayıp daha sonra vitrindeki altınları oyuncak tabancalı Nihat Açıkgöz'e poşetle verdiği anlar yer aldı. Ayrıca altın dolu poşeti alıp, kaçan soyguncuyu tabancayla kovalayan Yıldırım'ın, Açıkgöz'ü bacağından vurarak, polis gelene kadar da başında beklediği görüldü.


Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title