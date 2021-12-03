Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞŞanlıurfa'da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
ŞANLIURFA (DHA) - ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞ
Şanlıurfa'da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu Muhammet Yıldırım'ın, soygun anında elindeki çayı bırakmadan yudumlayıp daha sonra vitrindeki altınları oyuncak tabancalı Nihat Açıkgöz'e poşetle verdiği anlar yer aldı. Ayrıca altın dolu poşeti alıp, kaçan soyguncuyu tabancayla kovalayan Yıldırım'ın, Açıkgöz'ü bacağından vurarak, polis gelene kadar da başında beklediği görüldü.