OYUNCAK TABANCA VE SATIRLI GASPA 2 TUTUKLAMA - Haberler
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OYUNCAK TABANCA VE SATIRLI GASPA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir zincir marketin çalışanlarını satır, bıçak ve oyuncak tabancayla tehdit ederek 470 TL para ile 1 cep telefonu gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir zincir marketin çalışanlarını satır, bıçak ve oyuncak tabancayla tehdit ederek 470 TL para ile 1 cep telefonu gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Tarsus ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 kişi, ellerinde satır, bıçak ve tabancayla bir zincir marketin şubesine girdi. İş yerine kapatmaya hazırlanan çalışanlar E.T. ve S.Z.'yi tehdit eden şüpheliler, kadın çalışanı da zorla içeriye soktu. Market çalışanlarının boğazına satır dayayıp, 470 TL para ile 1 cep telefonu gasbeden şüpheliler, kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden U.Ö.'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Elinde satır olan U.Ö.'nün belindeki tabancanın da oyuncak olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheli M.T. de çaldığı telefonla yakalandı. Cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanmak gibi birçok suçtan kayıtları bulunan U.Ö. ile M.T. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

OYUNCAK TABANCA VE SATIRLI GASPA 2 TUTUKLAMA

OYUNCAK TABANCA VE SATIRLI GASPA 2 TUTUKLAMA

OYUNCAK TABANCA VE SATIRLI GASPA 2 TUTUKLAMA

OYUNCAK TABANCA VE SATIRLI GASPA 2 TUTUKLAMA

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Türk Lirası, Hürriyet, Tarsus, Güncel, Haber

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