Oyuncak mağazalarının üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini anımsatan Çavuşoğlu "Oyuncak Silaha Hayır" dedi.

Günümüz oyuncak teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Çocuk gelişim uzmanları ise oyuncak silahların masum oyuncaklar olmadığını belirterek, ebeveynleri uyarıyor. MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, ailelerin uzmanların çağrısına kulak vermesi gerektiğini hatırlatarak "Çocuklarımız bu tür oyuncaklardan ister istemez olumsuz etkiliyor. Sevgi, saygı, şefkati çocuklarımıza aşılamamız gerekirken oyuncak silahlar ne yazık ki bu durumların tersinde bir algı oluşturuyor. Çocuklarımızın bilinçaltına, bu tehlikeli oyuncaklar ile şiddeti ister istemez yerleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCAK FİRMALARI ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİ"

Çocukların kendilerine rol model olarak anne ve babalarını seçtiklerini söyleyen Can Çavuşoğlu, "Oyuncak mağazalarının da bu noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Firma yetkilileri de ticari kaygı gütmeden çocukların yeteneklerini keşfedebilecekleri, zihinsel gelişimlerine yön verecek oyuncaklar ile çocuklara ulaşmalıdır" ifadelerini kullandı. Ebeveynler tarafından da çocukların sağlıklı yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu sözlerine şunları ekledi: "Silah oyuncakların neden alınamayacağının çocuklara kararlı ve doğru ifadeler ile anlatılması gerekiyor. Çocuklarımızın ve hatta toplumumuzun geleceği için bu yaşlarda eğitim büyük önem taşıyor. Anne ve baba olarak çocuklarımızı kırmayalım derken, onları istemeden şiddete itiyoruz. Unutmayalım ki gelecek nesil bizlerin elinde şekillenecek. Ülkemizin geleceği ise yeni nesillerin vizyonu ile yükselecek."