Oyuncak peluş kuzu içerisinde uyuşturucu maddeler çıktı
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Oyuncak peluş kuzu içerisinde uyuşturucu maddeler çıktı

Oyuncak peluş kuzu içerisinde uyuşturucu maddeler çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da oyuncak peluş kuzu içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapan biri kadın 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da oyuncak peluş kuzu içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapan biri kadın 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası otogardabir otobüsteki yolcuların yapılan kimlik kontrolü esnasında B.U. (28) isimli kadın yolcu ile yanında bulunan B.Ç., (28) isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine ekipler tarafından şahısların üst araması ile bagaj kontrolleri yapıldı. Aramada pyuncak pelüş kuzunun içine bakan ekipler 118.48 gram bonzai, 6.81 gram gelen metamfetamin ve 2.12 gram skunk isimli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Olayın ardından 2 şahısta gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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