Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve velileri piknikte bir araya geldi

Emek Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve velileri Regülatör'e pikniğe gitti.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen pikniğe 120 kişi katıldı. Emek Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve velilerinin katıldığı piknikte, öğrenci ve veliler gönüllerince eğlendi. Oyunlar oynayan, kendileri için düzenlenen aktivitelere katılan öğrenci ve veliler, Regülatör Piknik Alanında keyifli saatler geçirerek stres attı.

Pikniğe katılan öğrenci ve veliler, etkinliği düzenleyen Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür etti. Öğrenci ve veliler bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesini istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA