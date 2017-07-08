Oyuncak Kumbarası'nda Oyuncaklar Birikmeye Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi'nin insan odaklı çalışmaları devam ediyor. Odunpazarı gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında çocuklar için "Oyuncak Kumbarası" yaptı.



Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Oyuncak Kumbarası, belediye binasının yanına çocuklar için yerleştirdi. Odunpazarı Belediyesi bu kumbarada çocuklar için oyuncak biriktirmeye devam ediyor. Oyuncak Kumbarası'nda biriken oyuncaklar ise ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılıyor. Çocuklar için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen yetkililer, bu Oyuncak Kumbarası'ndan zamanla farklı yerlere de yerleştirileceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR