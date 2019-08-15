Oyuncak kampanyasına büyük ilgi

15.08.2019 00:24

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Kullanmadığımız oyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz' kampanyasının, başta çocuklar olmak üzere Mersinlilerden büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun yürüttüğü kampanya çerçevesinde, daire başkanlıklarına afiş ve kutular bırakıldı. Personeller tarafından oyuncak ve kitap desteği sunulan kampanya için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından hazırlanan eğlenceli video içeriği hedeflenen kitleye ulaştı.

Çocuklar, çağrı videosuna kulak verdi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi personelleri tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşılan destek çağrısı videosu, personeller tarafından kutuya bırakılan oyuncaklarla çekildi. Çocuklara "Uzun zamandır bir evin köşesinde bekliyorduk. Bizi aldılar, yıkadılar, temizlediler ve şimdi de köydeki çocuklar için yola çıkıyoruz. Siz de oyuncaklarınızı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne getirin, oyuncağı olmayan çocuklar doya doya oynasın" cümleleriyle yapılan çağrı, sosyal medyada beğeni ve olumlu yorumları toplarken, kullanıcılar tarafından da paylaşıldı.

Oyuncakları paylaşırken de ilk defa kavuşmuş gibi mutlu oldular

Çığ gibi büyüyen kampanya, daha önce hiç oyuncakla oynamamış veya oyuncak alma imkanı bulamayan çocukların oyuncağa kavuşmasını sağlıyor. Kampanya kent geneline yayılırken, çocuklarda paylaşma bilincini ve dayanışmayı da güçlendiriyor. Kullanmadığı oyuncakları daire başkanlıklarındaki kutulara bırakan çocuklar, hayallerini süsleyen oyuncakları paylaşırken de ilk defa kavuşmuş gibi mutlu oldu. Gelinen süreçte ilginin katlanarak arttığı kampanya, Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarındaki kutulara bırakılan oyuncaklarla devam ediyor ve yeni paylaşımcıları bekliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA