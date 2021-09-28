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Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, pelüş oyuncak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KONYA (İHA) - Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı

KONYA - Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, pelüş oyuncak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin bulunduğu birbiriyle bağlantılı adresler tespit edildi. Narkotik ekipleri Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi ve Karatay ilçesi Çelebi Mahallesinde belirlenen iki adrese operasyon yaptı. Ekipler tarafından yapılan baskında, detaylı aramalarda bulunan pelüş oyuncağın içinde saklanan uyuşturucu madde narkotik ekipleri tarafından bulundu. Aramalarda 125,2 gram metamfetamin maddesi, 27 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan adreslerde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu M.S., L.C. ve A.R. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
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