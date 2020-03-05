Oyuncak Hikayesi 4 Filmi
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Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri dönüşüm projesi ile yaratılan Forky, oyuncak olduğunu asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini diğer oyuncaklarla bir görmediği için ait olduğunu Bonnie’nin yanında olmak zorunda hissetmeyen Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır.
Efsanevi ve bol ödüllü animasyon üçlemesi Oyuncak Hikayesi'nin devam halkasının yönetmen koltuğunda Josh Cooley oturuyor. Filmde Tony Hale Forky’yi Tom Hanks kovboy Woody'yi, Tim Allen astronot Buzz'ı, Joan Cusack Jessie'yi, Bonnie Hunt Dolly'yi, Annie Potts Bo Peep'i, Don Rickles Bay Patates Kafa'yı, Jeff Garlin Buttercup'ı, Estelle Harris Bayan Patates Kafa'yı, Blake Clark da köpeği seslendiriyor.
Yönetmen: Josh Cooley
Senaryo: John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter, Lee Unkrich
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Toy Story 4
Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 21.06.2019
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Kaynak: InterSinema.com