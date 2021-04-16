Oyuncak Evi'nde çalışmalar hız kazandı
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Oyuncak Evi'nde çalışmalar hız kazandı

Oyuncak Evi'nde çalışmalar hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan'da açılması hedeflenen Oyuncak Evi çalışmalarını yerinde denetledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan'da açılması hedeflenen Oyuncak Evi çalışmalarını yerinde denetledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesinde açılacak olan Oyuncak Evi çalışmalarını yerinde takip etti.

Oyuncak Evi Projesi'nin koordinatörlüğünü yürüten Başkan danışmanları Nergis Bozkurt ve Nart Bozkurt'tan son durum hakkında bilgi alan Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılış yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Posbıyık, açıklamasında şunları söyledi:

"Ankara Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Orada da çok büyük bir oyuncak müzesi var. Sunay Akın ile de görüşmeler yapılıyor. İlk binada eski oyuncaklar sergilenecek. Süratle bitirmeye çalışıyoruz. Hemen yan tarafındaki binada atölye olacak. Gerekli makineleri oraya yerleştiriyoruz. Uzmanların nezdinde çocuklar üretim yapacak, farklı konularda atölye çalışmalarına katılabilecek. Yetişkinler de oyuncak imal edebilecek. Bu bölgede oyuncak müzesi ilk olacak. Çocukları çok önemsediğimiz için, onların mutlu olması için çalışıyoruz. Yeteneklerini ve zekalarını geliştirmeleri için onlara çok güzel bir ortam hazırlıyoruz. Niyetimiz 23 Nisan'da açılış yapmak. İşlerimiz hızla ilerliyor. Ancak pandemi nedeniyle açılışlar yasaklanır mı bilemiyoruz. Ama 23 Nisan'ı hedef aldık, süratle çalışmalarımıza devam ediyoruz." - ZONGULDAK

Oyuncak Evi'nde çalışmalar hız kazandı
Oyuncak Evi'nde çalışmalar hız kazandı
Oyuncak Evi'nde çalışmalar hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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