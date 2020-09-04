Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı
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Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı

Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilin bagajını kontrol eden polis ekipleri, oyuncak pelüş ayının içinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

04.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:52

Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilin bagajını kontrol eden polis ekipleri, oyuncak pelüş ayının içinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Afganistan uyruklu S.A.S ile Çin uyruklu R.A. adlı kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kuşadası'na İstanbul plakalı bir otomobille yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Dün saat 20.00 sıralarında Kuştur kontrol noktasında otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Aşil' ve 'Ateş' eşliğinde araçta yapılan aramada, bagajdaki oyuncak pelüş ayının içerisinde, 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, araçtaki Afganistan uyruklu S.A.S ile Çin uyruklu kadın şüpheli R.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA

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