Oyuncak ayı içine gizlenen patlayıcıyla yakalanan terörist: Türkiye'den af diliyorum
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Oyuncak ayı içine gizlenen patlayıcıyla yakalanan terörist: Türkiye'den af diliyorum

KONYA'nın Ereğli ilçesinde geçen ağustos ayında Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari araçta oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcının bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

11.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Oyuncak ayı içine gizlenen patlayıcıyla yakalanan terörist: Türkiye'den af diliyorum

KONYA'nın Ereğli ilçesinde geçen ağustos ayında Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari araçta oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcının bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Bombayı ülkeye sokan Halaf Casım Hasan (21), savunmasında bombayı Antalya'nın Alanya ilçesine götürüp orada birine teslim edeceğini belirterek, "Türkiye devletinden böyle bir suç nedeniyle af diliyorum. Suç benim suçum" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos 2019 günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli-Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı. Sürücü ve araç içindekiler gözaltına alınıp, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

OLAYDAN 2 AY ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ'Mahmud Ahmet' kod adlı Halaf Casım Hasan isimli terörist, sorgusunda olaydan 2 ay önce örgüte katıldığını, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paraları da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi. İfadelerin ardından şüphelileri araç temin ettiği öne sürülen Ahmed Esvad (29) da gözaltına alındı. TERÖRİST VE YARDIMCILARI TUTUKLANDITerörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Halaf Casım Hasan ile bombayla ülkeye giriş yapmasını sağladıkları ve bağlantılarını kurdukları tespit edilen Wisam İnad ve Ahmed Esvad çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.YARGILANMALARINA BAŞLANDITutuklu Halaf Casım Hasan, Wisam İnad ve Ahmed Esvad ile tutuksuz sanıklar Abdurrazak El Mutıh (29),  Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59),  Abdulrezzak El Hamdu'nun (22), Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Bombayı Türkiye'ye sokan sanık Halaf Casım Hasan, teröristlerin kendisini ailesiyle tehdit ettiği için bombayı taşımak zorunda kaldığını ileri sürdü. Halaf Casım Hasan, "Suriye'de beni ailemle tehdit ettiler. 20 gün boyunca beni alıkoydular. 20 gün sonra Türkiye'ye gitmem gerektiğini söylediler. Sana vereceğimiz çantayı vereceğimiz adrese teslim edeceksin, dediler. Ailemin başına silah dayamışlardı. Terör örgütü mensubuydular ama; kim olduklarını bilmiyorum. Haseke'de boyacı olarak çalışıyordum. Her iki koluma iğne vurdular. Uyandığımda Türkiye'deydim. Uyandığımda çanta yanımdaydı. Bombayı burada gördüm. Okul çantası şeklinde bir çantaydı ve içindeki oyuncak ayının içinde bomba düzeneği kurulmuştu. Sonra ismini bilmediğim biri beni arayarak, beni birisinin alacağını ve Alanya'ya götüreceğini söyledi. Beni Ceylanpınar'dan aldılar.  Uzun süre yolculuk yaptıktan sonra şoför beni bıraktı ve beni ikinci bir araba aldı. İkinci araç beni Adana'da bıraktı" dedi.TÜRKİYE DEVLETİNDEN AF DİLİYORUMTürkiye'den af dilediğini belirten Halaf Casım Hasan, "Suriyeli bir şoföre Antalya'ya nasıl gidebilirim diye sordum. O kişi tutuklu sanık Wisam İnad'dı. O bana kendisinin Antalya'ya gittiğini beni de götürebileceğini söyledi. 'Benim param yok amcamın yanına çalışmaya gidiyorum oraya gidince paranı öderim' dedim. Seyir halindeyken polis bizi yakaladı. Bana çantayı Alanya'ya götüreceksin dediler. Kime vereceğimi ve çantayla ne yapacağımı bilmiyordum. Kullandığım telefon hatlarını bana örgüt üyeleri verdi. Söylediklerimi yaptığında aileni bırakırız dediler. Türkiye'ye girince çantada bomba olduğunu gördüm. Bir sıkıntı olmasın diye telefonun bataryasını çıkardım. Türkiye devletinden böyle bir suç nedeniyle af diliyorum. Suç benim suçum" dedi.Diğer tutuklu sanık Ahmed Esvad ise, Halaf Casım Hasan'a hayatında hiç görmediğini kendisine yardımcı olmak için araç bulduğunu, aralarında başka herhangi bir şey olmadığını, bu kişiyi gönderenlerin amacı kendi ülkelerini ve başka ülkeleri dağıtmak olduğunu söyledi. Wisam İnad ise " Türkiye'ye karşı herhangi bir terör örgütüyle çalışmamız imkansız. Türkiye mazlumlara kucak açtı. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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