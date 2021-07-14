Oyuncak araba baskı devre kartları ile ses mekanizması ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
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Oyuncak araba baskı devre kartları ile ses mekanizması ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

Oyuncak araba baskı devre kartları ile ses mekanizması ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Oyuncak arabalarda kullanılan baskı devre kartlarında 675 bin kilograma, oyuncak bebeklerin imalinde kullanılan ses mekanizmasında ise 600 bin kilograma kadar olan ithalatlarda 15 Şubat 2022'ye kadar yüzde sıfır vergi oranıyla tarife kontenjanları açıldı.

Oyuncak arabalarda kullanılan baskı devre kartlarında 675 bin kilograma, oyuncak bebeklerin imalinde kullanılan ses mekanizmasında ise 600 bin kilograma kadar olan ithalatlarda 15 Şubat 2022'ye kadar yüzde sıfır vergi oranıyla tarife kontenjanları açıldı.

"Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, oyuncak arabaların imalinde kullanılmaya mahsus kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartlarında 675 bin kilograma ve oyuncak bebeklerin imalinde kullanılmaya mahsus ses mekanizmasında 600 bin kilograma kadar olan ithalatta, düzenlenecek ithal lisansları kapsamında 15 Şubat 2022'ye kadar yüzde sıfır vergi oranıyla tarife kontenjanları geçerli olacak.

Tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta belirlenen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

İthal lisansı

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek. İthal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansı geçerlilik süresinde tescili yapılacak.

Tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuruyla bunların dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğlerle belirlenecek.

Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Karar hükümlerinin yürütme sorumluluğu Ticaret Bakanı'nda olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Oyuncak araba baskı devre kartları ile ses mekanizması ithalatı için tarife kontenjanı açıldı - Haberler Ekonomi
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