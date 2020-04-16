Oyuncak almak için biriktirdiği parayı bağışladı Sivas'ta yaşayan görme engelli çiftin 6 yaşındaki kızı Zeynep Ravza Devecioğlu da kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sivas'ta yaşayan görme engelli çiftin 6 yaşındaki kızı Zeynep Ravza Devecioğlu da kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Görme engelli tarih öğretmeni Selman ile ev kadını Hülya Devecioğlu'nun tek çocukları Zeynep Ravza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi.

Zeynep Ravza, oyuncak almak için kumbarasında biriktirdiği 300 lirayı, ebeveynleri aracılığıyla kampanyaya bağışladı.

Kaynak: AA