Oyun yapma oyunu olan Crayta'nın çıkış tarihi duyuruldu: Erken erişimi ücretsiz!

Geliştiricisi Unit 2 Games olan Crayta, konusu ve farklı metoduyla dikkatleri üzerine topladı. Epic Games Store üzerinden oyunseverlerle buluşmaya hazırlanan oyun yapma oyunu Crayta'nın çıkış tarihi de açıklandı. Crayta fiyatı ne kadar, çıkış tarihi ne zaman?

Eğlence temalı oyunlar oynamak için iyi bir seçenek olan Crayta, çok yakında Epic Games Store üzerinde ulaşılabilir olacak. Pek çok Twitch yayıncısının da ön siparişte bulunduğu Crayta hakkında merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

CRAYTA'NIN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR?

Unit 2 Games tarafından yapılan açıklamada, Started sürümünün ücretsiz olacağı belirtildi. Diğer sürümleri Champion ve Deluxe indirimli olarak ön siparişle satışa sunuldu. Bu iki oyunun fiyatları ise şu şekilde; Champion 55,30 TL , Deluxe 69,30 TL.

CRAYTA TANITIM YAZISI

Oynaması ücretsiz oyun yapma oyunu Crayta şimdi PC'ye geliyor! Arkadaşlarınla, ailenle ve dünyanın geri kalanıyla muhteşem çok oyunculu oyunlar oyna ve yarat!

BİNLERCE OYUN OYNA

Kullanıcılar tarafından yaratılmış sürekli büyüyen çok oyunculu oyunlar kütüphanesindeki sayısız oyunu oyna. Burada takım bazlı nişancı oyunları ve engelli parkur oyunlarından çiftçilik simülatörlerine ve yemek pişirme oyunlarına kadar herkes için bir şeyler var.

ARKADAŞLARINLA OYUNLAR YARAT

Crayta, Unreal Engine 4 üzerinde inşa edilen ve tamamen iş birliğine dayalı bir oyun yaratma platformudur. Deneyiminiz fark etmeksizin arkadaşlarınla maceraya atılabilir ve onlarla beraber bulut üzerinden oyunlar yaratabilirsin.

TARZINI YANSIT

Yüksek kaliteli özelleştirme seçenekleri ile Crayta evreninde kendini ifade et. Oyun boyunca senin kimliğini oluşturacak kıyafetler, ifadeler, drone'lar ve çok daha fazlasını topla.

OYNADIKÇA TEÇHİZATLARI AÇ

Crayta, PC'ye yepyeni ve benzersiz Battle Pass sistemi ile geliyor! Creator Challenge'ları tamamladıkça XP kazan ve ilerledikçe harika kozmetikleri aç.

CRAYTA İNDİRME LİNKİ