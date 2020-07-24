Oyun tutkunlarına 300Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni model bilgisayar Oyuncular için özel olarak geliştirdiği teknolojileri son kullanıcı ile buluşturan ASUS Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix SCAR ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sundu.

Oyuncular için özel olarak geliştirdiği teknolojileri son kullanıcı ile buluşturan ASUS Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix SCAR ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sundu.

Asus tarafından yapılan açıklamada yeni Strix SCAR 15/17 modelinin donanım tarafında soğutmayı destekleyen sıvı metal bileşenli 10.Nesil işlemci ve RTX 2080 SUPER serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Keystone teknolojisinin yanı sıra, tasarım detaylarında da BMW Designworks Group ile yapılan işbirliği sayesinde bazı önemli değişiklikler olduğu belirtildi. Ayrıca yeni Strix SCAR modelinin 300Hz ekran tazelemesi ile ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı.

EKRAN ALTI SOĞUTMA ÖZELLİĞİ DE EKLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan detaylı açıklamada, geçtiğimiz yıl pazara sunulan Strix ailesinin yeni modellerinin tasarım ve donanım tarafında önemli bazı yeniliklere sahip olduğu belirtilirken yeni Strix SCAR 15/17 serisinin artık 532/732 model kodlarıyla anılacağı aktarıldı. Strix SCAR modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için geliştirdikleri soğutma sistemlerini daha da geliştirdiklerini belirten ROG yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında da sundukları paneller ile müşterilerinin deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni Strix SCAR 532/732 serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanısıra artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının da eklendiğinin altı çizildi.

Aynı zamanda ekran tarafında da geliştirdikleri paneller ile 300Hz 3ms tepkime süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırarak müşterinin mobil deneyimini üst seviyeye çıkarttığını ifade ettiler.0

KEYSTONE İLE KİŞİSELLEŞTİRME DENEYİMİ

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında, Strix SCAR 15/17 (532/732) ile kullanıcıların daha önce yine Strix SCAR ile tanıştıkları keystone teknolojisinin gelişmiş bir versiyonunu bulacakları söylendi.

'Keystone' olarak adlandırılan bu teknoloji sayesinde kullanıcılara bilgisayarlarını kişiselleştirme imkanı ve kişisel verilerini korumak için çok yönlü yeni bir teknoloji sunduklarını vurgulayan yetkililer, Keystone'un aktive edildiği anda bilgisayarın kendini kullanıcının tanımladığı özel ayarlara getirerek farklı efektler ve oyuna özgü profillere göre değiştirebildiğini belirtti.

Kasa tasarımında kaliteli alüminyum alaşımlı metal kullanıldığı bilgisi paylaşılırken, sağlam bir gövdeye sahip bu kasa aynı zamanda BMW Designworks Group ile birlikte tasarlanarak görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek bazı yenilikleri barındırdığı söylendi. Yapılan açıklamanın bu bölümünde Strix SCAR'ın, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarıldı. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin kişiselleştirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA