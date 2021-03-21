Oyun tutkuları pahalıya patladı
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Oyun tutkuları pahalıya patladı

21.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:32
Oyun tutkuları pahalıya patladı

Sivas'ın Divriği ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan şahıslara toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan şahıslara toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; polis ekipleri ilçede bir kahvehanede okey oynandığı ihbarını aldı. İhbarın ardından kahvehaneye giden polis ekipleri içeride 8 şahsın okey ve kart oyunu oynadığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığını tespit etti. Ekipler sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 şahsa kişi başı 427'şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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