Oyun tasarımcısı gençler, yeteneklerini İzmir Fuarı'nda gösteriyor

Bu yıl 90'ıncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen oyun festivali kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, en iyi oyun kurgusunu yapmak için çalışıyor.

İzmir Fuarcılık AŞ (İZFAŞ) iş ortaklığında düzenlenen Intel ESL Gaming Fest kapsamında gençlerin oluşturduğu takımlar, "Mağara Jam" adı verilen oyun türünde 48 saatte en iyi oyun kurgusunu yapmak için rekabet ediyor.

Organizatör Ataberk Palacıoğlu, AA muhabirine, etkinlikte yaklaşık 60 kişiden oluşan 14 takımın olduğunu, verilen süre içinde "paradoks" temasıyla ilgili oyunların tasarlandığını söyledi.

Palacıoğlu, "Süre bittiğinde oyunlarını paylaşıyorlar. Yorucu olmasın diye 48 saat verdik. Kolay bir tema değil. Çok farklı şeyler üretilebilecek ama kısıtlayan da bir tema. Kafalar yanacak gibi duruyor. Amacımız, buradan çıkan sonuçları oyun sektörüne kazandırmak." diye konuştu.

Yarışmacı Ahmet Ömer, paradoks temasındaki oyunu geliştirmek için uzun süredir uyumadığını ifade ederek, "Bir karakter bir cinayet işliyor. Bu cinayeti işlerken bir görgü tanığı var. Görgü tanığı onu polise şikayet etmesin diye onu kovalayıp yakaladığında görgü tanığı onu öldürüyor. Sonra tekrar bir görgü tanığı da onu görüyor. Böyle bir paradoks içinde sonsuza dek sıkışıyorlar." dedi.

Yarışmacı Ömer Çelebioğlu ise önceki yarışmalarda başarılı olduklarını ve 4. yarışmaya da katılmaya hak kazandıklarını belirterek, "Oyunun konusu paradoks. Oyunda sürekli ölen bir karakter var. Tekrara düşüyor. Sürekli ölüyor. 48 saatte yaptık. 30 saattir uyumuyoruz." ifadelerini kullandı.