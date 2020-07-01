Oyun salonları ilk günden rağbet gördü Oyun salonları ilk günden rağbet gördü Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan internet kafeler ve oyun salonları, 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Oyun salonları ilk günden rağbet gördü

TEKİRDAĞ - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan internet kafeler ve oyun salonları, 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçti. Maske ve sosyal mesafe kuralı gibi birçok tedbirle müşterilerini ağırlayan salonlar, ilk günden rağbet gördü.

81 ilde yayınlanan genelge sebebiyle maskesiz müşteri kabul etmeyen oyun salonlarında, aynı zamanda temizlik ve hijyen bakımından düzenli periyotlarda incelemeler gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili konuşan Atıcı Spor Kompleksi Oyun Salonu İşletmecisi Engin Zorağa, "3 aydır korona virüs salgını nedeniyle kapalıydık. Şimdi valilikten izin geldi ve 1 Temmuz itibariyle kapılarımızı açtık. Dün dezenfekte çalışmaları yaptık ve bugün müşterilerimizi ağırlıyoruz." dedi.

"Her müşteriden sonra makinaları siliyoruz"

Salonda aldıkları tedbirlerden bahseden Zorağa, "Buraya gelecek müşterilerimizin maske takma zorunluluğu var. Ayrıca müşterilerimize maske ve dezenfektan hediye ediyoruz. Müşterilerimizin işi bittiğinde de tüm makinalarımızı silerek yeni müşterilere hazırlıyoruz. Açıldığımız için mutluyuz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA