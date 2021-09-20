Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldiği esnada duran vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldiği esnada duran vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz kişi, yakıt almak için durduğu esnada farklı bir şahıs tarafından yaka paça dışarı atılarak otomobili çalındı. Şaşkına çeviren hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erenler ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Otomobilini durdurduğu esnada, akaryakıt istasyonundaki farklı bir şahıs tarafından aracından yaka paça dışarıya atılan sürücü neye uğradığını şaşırdı. Otomobili gasp eden şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, sürücü olayın şokunu kısa bir süre atlatamadı. Daha sonrasında istasyon görevlilerinin de yardımı ile olay polis ekiplerine bildirildi.

Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, olayın yaşandığı istasyonda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek, otomobili çalan şahsın A.F. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, otomobili Serdivan ilçesinde terk edilmiş şekilde buldu. Hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ise olaydan bir süre sonra yakalanarak tutuklandı. Şahsın, uyuşturucu madde kullanımı ve kasten adam yaralama başta olmak üzere birden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi.

Hırsızlık kamerada

Öte yandan, şaşkına çeviren hırsızlık anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin akaryakıt almak için durduğu ve bu esnada şahsın rahat tavırlarla yürüyerek sürücüyü aracından dışarı attığı anlar yer aldı. Devamında ise, sürücünün yaşadığı şok ile akaryakıt görevlilerinden istediği anlar görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi

Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi

Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
1 yaşındaki bebek, yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı

1 yaşındaki bebek, yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı

 Sobadan çıkan yangın bir aileyi paramparça etti: Baba ve 3 çocuk yaşamını yitirdi

Sobadan çıkan yangın bir aileyi paramparça etti: Baba ve 3 çocuk yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Destici Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Gelinim Mutfakta
Spor Muslera Mesut Özil Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mahmut Özer Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık şaşkına çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:56:00. #1.11#