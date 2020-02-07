Oyun parkında bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Oyun parkında bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da bacağı oyun parkındaki aletlerden birinin demir korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14
Oyun parkında bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

'da bacağı oyun parkındaki aletlerden birinin demir korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki Abdullah Gül Parkı'nda oyun oynayan 12 yaşlarındaki bir çocuğun bacağı alandaki bir aletin demir korkuluklarına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden makine yardımıyla çıkardı.

Kaynak: AA
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