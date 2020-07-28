Oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı Oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuğun elindeki demir parçası ameliyatla çıkarıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı.

Oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı

Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuğun elindeki demir parçası ameliyatla çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı. Duvardaki korkuluk kesilerek hastaneye kaldırılan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesinde meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mert Saran'ın bir ara beton ihata duvarın üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Saran'ın eline bahçe duvarının korkuluğu saplandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, duvardan korkuluğu kesti.

Tarsus Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Saran'ın elindeki demir parçası çıkarıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA