Oyun Oynayan Bebeğin Boğazına Çubuk Saplandı

Çin'de yaşayan Yang Yang isimli bebek, 18 Şubat günü Çin'in Hunan eyaleti, Hengyang şehrindeki evinde düşünce, elindeki ahşap çubuk boğazına saplandı. Cerrahlar tüm gece boyunca süren operasyonla bebeğin boğazına saplanan çubuğu çıkarmayı başardı.

DÜŞÜNCE BOĞAZINA SAPLANDI

Henüz 2 yaşından küçük olan çocuğun babası, oğlunun elindeki çubukla evde koşturduğunu söyledi. Daha sonra çubuğu ağzına götüren Yang Yang tökezleyince yere kapaklandı ve o esnada çubuk boğazına saplanarak kaldı.

ZOR BİR AMELİYATLA ÇIKARILDI

Çubuğun bebeğin kafatasında çok derinlere ilerleyip beynine yakın yere kadar ilerlediği anlaşıldı. Ameliyat esnasında çubuktan dolayı çocuğa maske takmak mümkün olmadığı için anestezi oldukça zor halledildi. Çocuğun başı arka taraftan açılarak çubuk ağız boşluğundan çıkarıldı.

Yoğun bakım ünitesindeki bebeğin bilincinin yerine geldiği ve önümüzdeki günlerde taburcu olmasının beklendiği açıklandı.