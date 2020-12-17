Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza

17.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:00
Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza

ESKİŞEHİR'de, daha önceden mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 232 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de, daha önceden mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 232 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde daha önceden mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle yapılan baskında kurulan masalarda 44 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlik tespiti yapılan 44 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, kumar ve maske takmadıkları gerekçesiyle toplamda 232 bin 100 TL idari ceza uygulandı. Kumar oynarken yakalanan 44 kişi arasındaki N.G.'nin 4 suçtan, S.S.'nin ise 1 suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.İş yerinde yapılan aramalarda ise 1 yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 15 fişek ele geçirildi. İş yeri sorumlusu M.C. ve av tüfeği sahibi O.K. ile ilgili adli soruşturma başlatılırken, ruhsatsız ve daha önce mühürlendiği belirlenen iş yeri Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri yeniden mühürlenerek kapatıldı.


Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Hakan Taşıyan Nilgün Belgün Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Erol Bulut Pierre Webo Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:08:31. #1.14#
title