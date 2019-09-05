05.09.2019 19:50

Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

MANİSA – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, okul bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile indikleri kuyudan çocuğu dışarı çıkardı. Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bana'nın arkadaşı, okul bahçesinde oynarken kuyunun üzerinde bulunan demirin üstüne basınca kapakla birlikte kuyuya düştüğünü söyledi.

Kaynak: İHA