Oyun Oynarken Kırdığı 620 Bin Liralık Heykeli Yaramaz Çocuğun Ailesine Fatura Ettiler

Oyun Oynarken Kırdığı 620 Bin Liralık Heykeli Yaramaz Çocuğun Ailesine Fatura Ettiler

ABD'de 5 yaşındaki çocuğun oyun oynarken devirdiği sanat galerisindeki 620 bin lira değerindeki heykel, sigorta şirketi tarafından aileye fatura edildi.

ABD'nin Kansas eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken sarıldığı cam heykeli devirdi.

SİGORTA ŞİRKETİ AİLEYE FATURA ETTİ

Sigorta şirketi heykelin 132 bin dolar (yaklaşık 620 bin lira) tutan bedelini aileye fatura etti. Düğün daveti sırasında aynı mekanda bulunan sanat galerisine giren çocuklardan biri galerideki en değerli heykele sarılmaya çalıştı, o sırada devrilen heykel zarar gördü.

AİLE "ÖDEMEYİZ" DİYOR

Haylaz çocuğun ailesi olayın kaza olduğunu sigorta şirketinin ödemelerini istediği parayı ödemeyeceklerini belirtti.

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YORUMLAR (11)

  • ADANALI:
    bizde biri çıkıp heykelleri temizlese ne kadar iyi olucak güzel olur olmalıdır da.
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    DOĞRUYU GÖZE SOKAN ADAM: olucak değil olacak, ayrıca olacak denilmez o cümlede, olur ya da olurdu yazılır. Bu kadar beyinle o kadar yazdığına da şükür gerçi.
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