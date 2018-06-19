Oyun Oynarken Kırdığı 620 Bin Liralık Heykeli Yaramaz Çocuğun Ailesine Fatura Ettiler
ABD'de 5 yaşındaki çocuğun oyun oynarken devirdiği sanat galerisindeki 620 bin lira değerindeki heykel, sigorta şirketi tarafından aileye fatura edildi.
ABD'nin Kansas eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken sarıldığı cam heykeli devirdi.
SİGORTA ŞİRKETİ AİLEYE FATURA ETTİ
Sigorta şirketi heykelin 132 bin dolar (yaklaşık 620 bin lira) tutan bedelini aileye fatura etti. Düğün daveti sırasında aynı mekanda bulunan sanat galerisine giren çocuklardan biri galerideki en değerli heykele sarılmaya çalıştı, o sırada devrilen heykel zarar gördü.
AİLE "ÖDEMEYİZ" DİYOR
Haylaz çocuğun ailesi olayın kaza olduğunu sigorta şirketinin ödemelerini istediği parayı ödemeyeceklerini belirtti.
YORUMLAR (11)
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Okar deyerliyse camaken yapilsaymis etrafina cocuk bu bilmez karistirir arastirirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Madem odemeyiz diyorlar da niye cocuklarina mukayyet olmuyorlar!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bizde biri çıkıp heykelleri temizlese ne kadar iyi olucak güzel olur olmalıdır da.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırDOĞRUYU GÖZE SOKAN ADAM: olucak değil olacak, ayrıca olacak denilmez o cümlede, olur ya da olurdu yazılır. Bu kadar beyinle o kadar yazdığına da şükür gerçi.Yayından Kaldır
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O ZAMAN MÜZEYE YAŞ SINIRI GETİRSEYDİLER.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır