Oyun oynarken kalemi prize sokan çocuk akıma kapıldı
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Oyun oynarken kalemi prize sokan çocuk akıma kapıldı

Kayseri'nin Talas içesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

24.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:02

Kayseri'nin Talas içesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki evlerinde oyun oynadığı sırada elindeki kalemi prize sokan 4 yaşındaki Z.Y. akımına kapıldı.

Olayı gören çocuğun anne ve babası, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Z.Y, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyun oynarken kalemi prize sokan çocuk akıma kapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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