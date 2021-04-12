Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Alperen Çoban, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Alperen Çoban, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Buldan'ın Turan Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Özcan Çoban çiftinin 2 çocuğundan küçük olanı Alperen Çoban dün akşam bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Alperen, Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alperen'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Alperen Çoban'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Yeniçam Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine baba Özcan Çoban ve aile yakınları katıldı. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Yeniçam Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan Alperen'den alınan doku ve kan örneklerinin Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği, burada yapılacak detaylı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.


Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi
Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Oğuzhan Koç Kaan Yıldırım Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:16:10. #1.15#
title