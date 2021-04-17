OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜ
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OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, evinin önünde oynarken dereye düşen 13 yaşındaki Kaan Kayhan yaralandı.

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, evinin önünde oynarken dereye düşen 13 yaşındaki Kaan Kayhan yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılan ve sağ bacağı kırılan Kayhan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Kaan Kayhan, bir anda dengesini kaybederek 4 metre yüksekliğindeki Mut Deresi'ne düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk yardım müdahalesinin ardından itfaiye görevlilerince sedyeyle yukarıya taşınan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağı kırılan Kaan Kayhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜ
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜ
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜ
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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