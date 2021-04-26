OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
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OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, oyun oynadığı sırada dereye düşüp, sürüklenen zihinsel engelli Suriyeli Azize al-Hasan'ı (9) çevredekiler, sudan çıkardı.

ADANA'da, oyun oynadığı sırada dereye düşüp, sürüklenen zihinsel engelli Suriyeli Azize al-Hasan'ı (9) çevredekiler, sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin nabız alamadığı Azize, yarım saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle Suriye'nin Halep kentinden Adana'ya gelen zihinsel engelli Azize al-Hasan, iddiaya göre, oynamak için dere kenarına indi. Bir süre sonra Azize'den haber alamayan yakınları, dere kenarında terliklerini buldu. Azize'nin dereye düştüğünü düşünen ailesi, aramaya başladı. Azize'nin derede sürüklendiğini gören çevredekiler ise suya girip kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük kızın nabzının olmadığı belirlendi. Yarım saat müdahale edilen Azize, kurtarılamadı. Azize'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU
OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞEN SURİYELİ AZİZE BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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