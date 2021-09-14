Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti - Haberler
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Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun bacakları demir korkuluklara sıkıştı.

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun bacakları demir korkuluklara sıkıştı. Küçük çocuğun yardımına koşan itfaiye ekipleri demirleri keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi'nde yaşandı. Apartman bahçesinde oyun oynayan çocuklardan biri bacaklarını demir korkuluklara sıkıştırdı. Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Yakınlarına teslim edilen çocuğun vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

(Şinasi İnan/İHA)

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika... Oyun oynarken demir korkuluğa sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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