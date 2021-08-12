Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Erdoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ecrin D., iddiaya göre oyun oynamak için balkona çıktı. Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük kız, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi, Ecrin'i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz