Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Erdoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ecrin D., iddiaya göre oyun oynamak için balkona çıktı. Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük kız, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi, Ecrin'i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı
Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı
Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı
Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Hakan Reçber Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 23:26:50. #1.14#

title