OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Atölyeleri seminerinde vatandaşlara 24 farklı branşta eğitim verildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Atölyeleri seminerinde vatandaşlara 24 farklı branşta eğitim verildi. Seminerde konuşan Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, 'Oyun oynan çocuğun öz güveni daha yüksek oluyor' dedi.

Seminerde konuşan Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, "Çalışan ebeveynler yetersizlik duygusunu çok fazla hissediyor. Çalışan anne ve baba çocuklarıyla iyi zaman geçiremediklerine inanıyorlar. 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini desteklemek için çok fazla uyarana ve oyuna ihtiyaç oluyor. Ebeveynler çocuğuma yeterli olabiliyor muyum, diye kaygılanabiliyorlar? şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIN KENDİLERİNE OLAN ÖZ GÜVENİ ARTIYOR'

Yücel sözlerine şöyle devam etti: Nitelikli zaman geçirmek sadece çocukla saatlerce yan yana olmak değil. Şimdi ve burada seninleyim, seninle olduğum bu süreçte zamanımı tamamen sana ayırıyorum ve bundan keyif alıyorum mesajını verebilmeliyiz. Bu mesajı alan çocuklar kendilerini duygusal, sosyal ve bilişsel anlamda iyi hissedecektir. Çocukların kendilerine olan öz güvenleri artıyor? dedi.

'ÇOCUĞUN SEVDİĞİ VE KEYİF ALDIĞI OYUNLAR TERCİH EDİLMELİ'

Oyun oynanan çocuğun daha sosyal olduğunu söyleyen Yücel, 'Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek oluyor. Anne ve baba çocuklarıyla bir plan yapıyorsa bu plana sadık kalmalı. Çocuklarla yapılan planlar bozulmamalı. Çocuğun sevdiği ve keyif aldığı Oyunlar tercih edilmeli. Anne ile babanın eğitici ve öğretici rolünün dışında bir de eğlendirici tutumu da çocuklar için çok önemli. Çocuklar sevdiğini ve değerli olduğunu hissetmeli' ifadelerini kullandı.

'SEVGİ VE ŞEFKATİ KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEK GEREKİYOR'

Ebeveynlerin bir gün ilgili diğer gün ilgisiz olmasının çocuğun kafasını karıştıracağını anlatan Selenay Yücel sözlerini şöyle noktaladı: 'Sevgi ve şefkati koşulsuz bir şekilde göstermek gerekiyor. Günlük ev işlerinde bile çocuğun desteğini almak çok önemli. Çocuğa sorumluluklar verilmeli. Çocuğa küçük görevler verilerek hem günlük yaşama entegre etmeli hem de çocukla vakit geçirmiş olunur.'

OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK?

OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK?

OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK?

OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK?
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Ali Erbaş İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Sergen Yalçın Okan Buruk Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Demir Ferhan Şensoy Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OYUN OYNANAN ÇOCUĞUN ÖZ GÜVENİ DAHA YÜKSEK? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:14:40. #1.12#