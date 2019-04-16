Oyun Oynamak İsteyen Farenin Hazin Sonu

Oyun oynamak isteyen fare elektrik kablosunu kemirince kablonun kısa devre yapmasıyla birlikte elektriğe çarpıldı.

Bir evin odasına giren fare derginin altında bulunan uzatma kablosunu kemirince bir anda elektrik akımına kapıldı. Bu anlar ise ev sahibinin kamerasına yansıdı.

Elektriğe çarpılan fare daha sonra odadan dışarı çıktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA