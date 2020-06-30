Oyun Odaklı MediaTek Helio G35 ve Helio G25 İşlemciler Duyuruldu, İşte Özellikleri MediaTek, geçtiğimiz ay Dimensity serisine eklenen 5G işlemcileri duyurmuştu. Şimdi de oyun odaklı G serisine iki giriş seviye işlemci eklendi. HyperEngine Oyun Teknolojisini destekleyen

MediaTek, geçtiğimiz ay Dimensity serisine eklenen 5G işlemcileri duyurmuştu. Şimdi de oyun odaklı G serisine iki giriş seviye işlemci eklendi. HyperEngine Oyun Teknolojisini destekleyen MediaTek Helio G35 ve Helio G25 işlemcinin özellikleri haberimizde.

MediaTek, oyuna odaklanan G serisi altında iki yeni işlemci Helio G35 ve Helio G25'in duyurusunu yaptı. Bu işlemciler HyperEngine oyun teknolojisini destekliyor. HyperEngine, kaynak kullanımını artıran zorlu durumlarda performansın düşmesini engelleyen akıllı kaynak yönetimi sunuyor. Oyun oynarken bağlantı yönetimi (WiFi ve LTE arasında geçiş) ve arama özelliklerinin yanı sıra işlemci, grafik işlemci ve belleğin akıllı ve dinamik yönetimini de sağlıyor. MediaTek HyperEngine hakkında daha detaylı bilgiye sayfasından ulaşılabiliyor.

MediaTek Helio G35 İşlemci Özellikleri

MediaTek Helio G35, TSMC'nin 12nm üretim sürecinden geçmiş vee 2.3GHz hızda çalışan sekiz adet ARM Cortex-A53 CPU ile 680MHz hızda çalışan IMG PowerVR GE8320 ile geliyor. 1600MHz'a kadar 6GB LPDDR4x RAM ve eMMC 5.1 depolama desteği ile birlikte geliyor. Ekran tarafında, 20: 9 formatında Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlük ve 60Hz yenileme hızını destekliyor. Bağlantı noktasında, VoLTE\ViLTE\WoWiFi ile birlikte Çift Bant WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS + Glonass + Beidou + Galileo ve FM radyoyu destekliyor. Kamera bölümünde, 25MP ve 13MP + 13MP çift kameraya kadar konfigürasyonları destekliyor. Kamera, yapay zeka odaklı (AI) bokeh efektleri, elektronik görüntü sabitleme (EIS), RCS, güzellik modu gibi özellikler sağlıyor.

MediaTek Helio G25 İşlemci Özellikleri

MediaTek Helio G25, G35'e benzer şekilde TSMC'nin 12nm FinFET üretim sürecinden geçmiş ve sekiz adet ARM Cortex-A53 CPU ile geliyor ancak 2.0GHz hızda çalışıyor, bununla birlikte IMG PowerVR GE8320, 650MHz hızda çalışıyor. Ekran tarafında, 20: 9 formatında HD+ (1600 x 720 piksel) çözünürlük ve 60Hz yenileme hızını destekliyor. Belleğe gelince, işlemci 1600MHz hızda çalışan 6GB LPDDR4x RAM ve eMMC 5.1 depolamayı destekliyor. Kamera noktasında, Helio G25 Helio G35'in tüm destekleyici özelliklerine sahip ancak çözünürlük 21MP ile sınırlı, bu nedenle de çift kamera kurulumunda 13MP + 8MP sensörler kullanılabiliyor. 1080p 30fps video kaydedebiliyor.

MediaTek G35 ve G25 İşlemcili Telefonlar

Redmi ve Realme'nin yeni akıllı telefonları bu iki işlemciden güç alıyor. Redmi 9A Helio G25 işlemciden güç alırken, Realme C11 Helio G35 işlemciden güç alıyor.

Kaynak: Tamindir