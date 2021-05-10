Oyun nickleri: Şekilli oyun nickleri, Güzel oyun nickleri nelerdir? Online oyunlar için en güzel oyun nickleri nelerdir?

Online oyunlarda güzel bir oyun nicki belirlemek çok önemlidir. Nickinize göre ün kazanabilir ve rütbe yükseldikçe nickinizle anılabilirsiniz. Bu yüzden ilk hesap açarken çok iyi, kendimize özel, unique bir nick belirlememiz gerekir. Peki, en güzel oyun nickleri nelerdir? Şekilli oyun nickleri, güzel oyun nickleri, Metin2, Silkroad, Knight, LoL, Valorant, CS:GO vb. oyun nickleri nelerdir?

En iyi oyun nickleri nelerdir? Oyun nicki nasıl belirlenir? Kendimize özel şekilli oyun nicki nasıl oluşturabiliriz? Şekilli oyun nickleri nereden yapılır? En iyi oyun nickleri ve anlamları nelerdir? Oyun nickleri ne anlamlara geliyor? En beğenilen oyun nickleri ve Türkçe anlamları nelerdir? Online oyunlar için birbirinden güzel, hiçbir yerde yazmayan oyun nickleri sizlerle...

KENDİMİZE ÖZEL OYUN NİCKİ NASIL OLUŞTURABİLİRİZ?

Hepimiz kendimize özel, yaratıcı, hiç bir kimsede olmayan nick belirlemek isteriz. Sonuçta aynı nicki birçok oyuncu kullanabiliyor. İşte bu yüzden nadir bir nick belirlemeli ve oyunlarda bu nick ile ilerlemeliyiz. Peki kendimize özel en iyi nicki nasıl belirleriz şimdi kısaca maddeler halinde anlatalım.

1) İlgi alanlarınıza odaklanın

Diyelim ki sıkı bir anime takipçisisiniz. Bu animeden bir karakterin ismini kendi nickinize ilave edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, mesela Naruto animesinde "İtachi" karakterini seviyorsunuz diyelim. İsminiz de Furkan olsun. Nick oluşturmak isterseniz "Furtachi" veya "Furkchi" vb. tarzda hem sevdiğiniz karakter hem de kendi isminizin karışımı bir nick oluşturabilirsiniz. Tabii ki bu tamamen örnekti.

2) Yabancı dillerden nick alınabilir

Bir nick oluştururken yabancı dilleri de kullanabilirsiniz. Mesela İspanyolca ve İngilizce karışık bir nick oluşturabilirsiniz. Örneğin 'Savaşçı' kelimesi İspanyolca'da "Guerrero" demektir. Mesela bu nickin sonuna 'yal' eki getirebilirsiniz. Yani İngilizce 'Royal' kelimesi ile birleştirerek bir nick oluşturabilirsiniz. Royal, kraliyet demektir. Nickimiz "GuerroRoyaL" bu tarz olabilir. Tabi bu sadece bir fikir. Farklı dillerle harmanlanmış bir nick oluşturabilirsiniz.

3) Sayı ve harf karışımı yapabilirsiniz

Nickinizi sadece harf değil rakamlarla karışım yapabilirsiniz. Mesela "Dehşet" diye bir nick kuracaksınız diyelim. Bunu "D3H53T" vb. şeklinde oluşturabilirsiniz.

4) Memleketinizin plaka kodu ile nick oluşturabilirsiniz

Mesela Sivaslısınız diyelim. O zaman "Kangal58" veya "Sivasli58" vb. tarzda bir nick oluşturabilirsiniz. Ya da Düzcelisiniz diyelim. O zaman "Düzceli81" veya beğendiğiniz bir nickin sonuna 81 koyabilirsiniz.

Şimdi birbirinden güzel, hiçbir yerde olmayan oyun nicklerine geçelim. Oyun nickleri tavsiyesi ve önerileri aşağıda...

EN GÜZEL OYUN NİCKLERİ

Hyper = Aşırı

LookMaNn

Warrior_Hero = Kahraman savaşçı

Sniper = Keskin nişancı

Nightmare = Kabus

SariyerLee

B0RUT0o

OneShot = Tek atış (Özellikle tek atan AWP'ciler için bu nick oldukça güzel)

HeadShot = Kafadan vuruş (Bu da aynı şekilde CS oyunu için güzel bir nick)

FreeZer = Dondurucu

Trigger = Tetikleyici

Bloody = Kanlı

Diamond = Elmas

IstanBlue

ZeuS

HaDeS

Faker = Numaracı

Rooster = Horoz

AloneWolf = Yalnız Kurt

Madara

Rookie = 'Çaylak' anlamına gelmektedir.

Danilo

Fearless = 'Korkusuz' anlamına gelmektedir.

Shadowen = 'Shadow' gölge anlamına gelmektedir.

Justice = Adalet

NoName = İsimsiz

TekAtar

Amaterasu = Naruto animesindeki Uchiha İtachi'nin en önemli jutsusu.

Sukuna = Jujutsu Kaisen animesinde bir karakter.

SubSet = Alt küme

Dattebayo = Naruto animesinde baş karakterin sürekli söylediği bir kelime, tam bir karşılığı bulunmuyor.

CokAxi = 'Ax' balta anlamına gelmektedir. Kelime oyunlarıyla güzel bir nick oluşturabilirsiniz.

H4K4N

Manipulle

Canary = Kanarya

SunnySun = 'Sunny' kelimesi güneşli anlamına gelmektedir.

Dangerous = Tehlikeli

Wizard = Büyücü demektir. Eğer isminiz Arda ise 'Wizarda' nickini kullanabilirsiniz.

Lion = Aslan

Eagle = Kartal

B4TM4N

Immortal = Ölümsüz anlamına geliyor.

Fu4T = İsminiz Fuat ise bu nick tam size göre. Bu tarz kendi isminizle ilgili nickler oluşturabilirsiniz.

Desert = Çöl

Booler

ŞEKİLLİ OYUN NİCKLERİ

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İLGİNÇ OYUN NİCKLERİ

Sooper = Bu tarzda aynı sesli harfleri yan yana getirerek anlamsız da olsa bir nick oluşturabilirsiniz.

Soldier = Asker

SmurfBoy

SpiderKing

Galaxy

Atraction

Revenge = 'İntikam' anlamına gelmektedir.

M4R5 = Mars şeklinde şekilli bir nick belirleyebilirsiniz.

Magenta = Eflatun

Sparrow = 'Serçe' anlamına geliyor.

Golden_Bear = Altın ayı anlamına geliyor.

SealOfMoon = Ay mührü demektir. Silkroad oynayanlar için güzel bir nick diyebiliriz.

Hurricane = 'Kasırga' anlamına geliyor.

ViP

Shekil = Bu tarz şekilli nickler yapılabilir.

Beta = Beta veya ßeta şeklinde oluşturabilirsiniz.

$4M = Şekilli Şam nicki oluşturabilirsiniz.

METİN2, SİLKROAD VE KNİGHT ONLİNE İÇİN OYUN NİCKLERİ

KoseBey

Shaman

Slient

BadMan

Gravity15

Istanblue

Dragon

ALoNeDaRK

AloneWolf

Kangal58

ByKral

ZeuS

FreeZee

EndLessLove

Lower

BatuhanBey

YouJin

Watch4em

MaDaRa

Furkanovic

BatuBey

Hakan

LookMaNn

Danilo

DanzaKuduro

FearleSs

Itachi

UchihaSasuke

UzumakiNaruto

BorutOo

oOoOo

Muzikally

WarriorHero

Nightmare

Rooney

EdiLee

SariyerLee

Diamond

TekAtan

SealofMoon

GoldenArrow

CS GO (COUNTER STRİKE) OYUN NİCKLERİ

Dropout

ScoRp1oN

Crazy-AWP

Ripper

Painking

Leonidas

VileHero

Predator

Freaky Ratbuster

NeoGermal

FireBrang

Engbers Exypk

fastranker

FeelSpirit

Sydra

Deadeye

Pyro

the Foursev

OxyGeN : Oksijen

ALoNeAnGeL : Yalnız melek

ALoNeDarK : Yalnız karanlık

HeadShoot = Tek atar

DoM!n4T3

Skive

-epiNeFrin^-

Boomstick

Shankar

LEAGUE OF LEGENDS VE VALORANT OYUN NİCKLERİ

Z3D

Yasu0o0

Dizzy

Revenge

Nemesis

OldSchool

Realwest

Faker = Dünyaca ünlü orta koridor oyuncusunun nicki

OneShooter

Patates

MoonWaLker

Trapface

Okeanos

Turşu

Thanatos

Mars10

GameKinq

Neptun

Dunyali

Tetrist

4Justice

SunSet

TeaMMasteR

Trapface

Thanatos

Woodpecker

Joker

RakipUs

SLayer

TheArk

TheAFK

DePiedra

NightWish

Miley Dryus

Daphro

TearsFears

GoldenArrow

GreenArrow

AdrenaLiN

Poine

Literary

Klassioriz