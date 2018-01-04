Oyun Konsulunu Çalma Anı Kameraya Yansıdı

Siverek ilçesinde oyun salonundan oyun konsulunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde Burhan Şanlı'ya ait oyun salonuna müşteri gibi giren ve kimliği henüz belirlenemeyen zanlı langırt masası üstündeki oyun konsulunun üstünü bez ile örttükten sonra çaldı.



Kasaya gelen şahıs, hesabını ödeyerek salondan ayrıldı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın kapıdan çıktıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.



Polis hırsızın bulunması için çalışma başlattı.