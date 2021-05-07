Oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında 4,4 milyar dolar net kar elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında 4,4 milyar dolar net kar elde etti

Oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında 4,4 milyar dolar net kar elde etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında net karını, önceki yıla kıyasla yüzde 85,7 artırarak 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) çıkardı.

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında net karını, önceki yıla kıyasla yüzde 85,7 artırarak 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) çıkardı.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan talep sonrası, 31 Mart 2021'de sona eren mali yılda, rekor kar açıkladı.

Buna göre satışların yüzde 34,4 artışla 1,76 trilyon yene (16,1 milyar dolar) çıktığı 2020 mali yılında işletme karı ise yüzde 81,8 artışla 640,6 milyar yene (5,8 milyar dolar) çıktı.

Nintendo, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında net karını, yeni bir rekorla 480,3 milyar yene (4,4 milyar dolar) çıkardı. Bu rakam, 2019 mali yılına kıyasla yüzde 85,7 oranında yükseldi.

Firma en son 2008'de 279 milyar yenlik (2,55 milyar dolar) rekor net kar elde etmişti.

Yarı iletken çip tedariki

Nintendo, 2021 mali yılındaki satış hedefini ise 1,6 trilyon yen (14,6 milyar dolar), işletme karını 500 milyar yen (4,5 milyar dolar), net karını ise 340 milyar yen (3,1 milyar dolar) bekliyor.

Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Evde kal çağrılarının, trendi nasıl etkileyeceğini tahmin edebilmek oldukça zor." dedi.

Elektronik ve otomobil parça üretiminde yaygın kullanılan yarı iletken çiplerin tedarik sıkıntısına değinen Furukawa, "Dilediğimiz üretim hedeflerine ulaşamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında saat pili ve kelebek de var
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında saat pili ve kelebek de var
Güne yükselişle başlayan dolar 8,33 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,33 seviyesinden işlem görüyor
Görecek güzel günleri vardı! Maganda kurşunu minik Pınar'ı hayattan kopardı
Görecek güzel günleri vardı! Maganda kurşunu minik Pınar'ı hayattan kopardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında 4,4 milyar dolar net kar elde etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 07:14:35. #1.15#

title