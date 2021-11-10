Oyun Koleji öğrencileri Atatürk'ü andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Oyun Koleji öğrencileri de Ata'sını andı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Oyun Kolejinde de etkinlik düzenlendi. Minik öğrenciler, ellerinde Atatürk posterleri ile Atatürk'e olan sevgilerini gösterdiler. Saat 09.05'te saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, Atatürk büstüne çelenk bırakan minik öğrenciler, kendi elleri ile yaptıkları Atatürk konulu posterleri sergilediler.

Çocukların eğitimlerinde her fırsatta Atatürk sevgisini ve Atatürk'ün ilkelerini aşıladıklarını belirten Oyun Koleji kurucularından Ufuk Akbıyık, "Atatürk'ün bizlere emaneti olan çocukları ve gençleri, onun düşünceleri ile yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. 10 Kasım günü ebediyete uğurladığımız Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha Oyun Koleji ailesi olarak saygı ve özlemle anıyoruz" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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